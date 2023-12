Bank of Jinzhou Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Die Bank Of Jinzhou weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aus, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 7,23 % für Handelsbanken. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bank Of Jinzhou mit einem Wert von 15,68 deutlich höher als das Branchenmittel von 5,62. Dies führt zu einer Überbewertung und der Einstufung als "Schlecht"-Empfehlung.

Die Stimmung in Bezug auf die Aktie wird als neutral eingestuft, da die Kommentare auf sozialen Plattformen neutral waren und die Nutzer vor allem neutrale Themen diskutiert haben.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Bank Of Jinzhou-Aktie sowohl auf der Basis des 200-Tages-Durchschnitts als auch des 50-Tages-Durchschnitts mit einer "Neutral"-Bewertung versehen, da die Schlusskurse nahe den Durchschnittswerten lagen.

Insgesamt erhält die Bank Of Jinzhou daher eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Dividendenrendite, die fundamentale Analyse, die Stimmung und die technische Analyse.

