Bank of Jinzhou Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Der Aktienkurs der Bank Of Jinzhou hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -1,43 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche im Durchschnitt um -14,81 Prozent gefallen, was bedeutet, dass die Bank Of Jinzhou eine Outperformance von +13,38 Prozent aufweist. Im "Finanzen"-Sektor betrug die mittlere Rendite -14,17 Prozent, und die Bank Of Jinzhou lag 12,74 Prozent über diesem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält die Bank Of Jinzhou ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse und bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander. Mit einem RSI von 50 wird die Bank Of Jinzhou als "Neutral" eingestuft. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung daher als "Neutral" eingestuft.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Bank Of Jinzhou liegt derzeit bei 15, was bedeutet, dass die Börse 15,8 Euro für jeden Euro Gewinn von Bank Of Jinzhou zahlt. Dieser Wert liegt 108 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 7 und deutet darauf hin, dass die Aktie überbewertet ist. Daher wird sie auf Grundlage des KGV als "Schlecht" eingestuft.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt für die Bank Of Jinzhou-Aktie führen zu einer "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem Durchschnitt liegt.

Insgesamt wird die Bank Of Jinzhou auf Basis verschiedener Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.