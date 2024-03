Bank of Jiangsu Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Die Intensität der Diskussionen über Bank Of Jiangsu hat sich auch nicht signifikant verändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur Performance ähnlicher Aktien in der "Handelsbanken"-Branche hat Bank Of Jiangsu in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -10,04 Prozent gezeigt. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor liegt die Aktie 3,45 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Bank Of Jiangsu-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 7,12 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 7,75 CNH liegt. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Gut". Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt mit einem Wert von 7,19 CNH eine positive Entwicklung und führt zu einem weiteren "Gut"-Rating für die Aktie.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv, was sich in den Äußerungen der letzten Wochen zeigt. Die Analyse dieser Meinungen führt zu insgesamt 7 positiven Signalen und 3 negativen Signalen, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Stimmung der Anleger, eine schlechte Performance im Vergleich zur Branche und dem Sektor, sowie eine positive technische Analyse und Anlegerstimmung.