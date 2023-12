Bank of Jiangsu Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Die Bank of Jiangsu zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance der Finanzbranche eine deutlich unterdurchschnittliche Rendite von -6,3 Prozent, was mehr als 10 Prozent weniger als der Durchschnitt ist. Die "Handelsbanken"-Branche erreichte in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -1,25 Prozent, was ebenfalls über der Rendite der Bank of Jiangsu liegt.

In Bezug auf den Sentiment und Buzz konnte in einem längeren Zeitraum eine erhöhte Aktivität im Netz festgestellt werden. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und führt zu einer "Gut"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering und eine Einschätzung als "Neutral"-Wert ist daher gerechtfertigt. Insgesamt ergibt sich somit für Bank of Jiangsu in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 33,33 Punkten, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis führt zu einer "Neutral"-Bewertung mit einem Wert von 62,93.

In den sozialen Medien waren die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt gegenüber Bank of Jiangsu. Es gab insgesamt zehn positive und zwei negative Tage, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Bank of Jiangsu eine "Gut"-Einschätzung.

Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Gut"-Richtung zeigte. Die Häufung der Kaufsignale führt auch zu einer "Gut" Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Bank of Jiangsu von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Die Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating im Branchenvergleich Aktienkurs. Mit einer Rendite von -6,3 Prozent liegt die Bank of Jiangsu deutlich unter dem Durchschnitt ihrer Branche und auch unter der durchschnittlichen Rendite von Aktien aus dem gleichen Sektor.