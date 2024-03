Bank of Jiangsu Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Der Aktienkurs der Bank of Jiangsu hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -6,3 Prozent erzielt, was im Vergleich zum Durchschnitt der Finanzbranche 4,32 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsbanken" beträgt 3,76 Prozent, und die Bank of Jiangsu liegt aktuell 10,06 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über die Bank of Jiangsu. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Es gab jedoch eine erhöhte Diskussion über die Aktie, was zu einem "Gut"-Rating führt.

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Bank of Jiangsu von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet, und es wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs der Bank of Jiangsu-Aktie deutlich über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Daraus ergibt sich eine Bewertung als "Gut". Wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt wird die Bank of Jiangsu-Aktie aufgrund der technischen Analyse mit einem "Gut"-Rating versehen.