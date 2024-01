Bank of Jiangsu Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Die Stimmung und Diskussion um die Aktienkurse von Bank Of Jiangsu haben in den sozialen Medien überwiegend positiv ausgesehen, wie unsere Analysten festgestellt haben. Auch die Handelssignale deuten auf eine positive Bewertung hin. Insgesamt wird die Stimmung als "gut" eingestuft.

Die Rate der Stimmungsänderung der Anleger in Bezug auf Bank Of Jiangsu zeigte keine signifikante Tendenz im vergangenen Monat, weshalb dieser Punkt neutral bewertet wird. Jedoch wurde das Unternehmen in den Diskussionen mehr als üblich erwähnt und erhielt zunehmende Aufmerksamkeit, was zu einer positiven Bewertung führt.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat Bank Of Jiangsu in den letzten 12 Monaten eine Unterperformance von -5,04 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen der "Handelsbanken"-Branche und von 8,45 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt des "Finanzen"-Sektors gezeigt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine negative Abweichung von -5,91 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage, was zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Jedoch liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einer neutralen Bewertung in diesem Bereich führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "neutral"-Rating.