Bank of Jiangsu Aktie: Jetzt ist alles möglich

Der Bank Of Jiangsu-Kurs wird am 21.06.2023, 11:25 Uhr mit 7.31 CNH festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Regionalbanken".

Nach einem bewährten Schema haben wir Bank Of Jiangsu auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 6 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Bank Of Jiangsu-Aktie ein Durchschnitt von 7,31 CNH für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 7,31 CNH (0 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen (7,48 CNH) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,27 Prozent Abweichung). Die Bank Of Jiangsu-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Hold"-Rating bedacht. Bank Of Jiangsu erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.

2. Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats trübte sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend ein. Daher bewerten wir diesen Punkt mit "Sell". Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Das Unternehmen wurde weniger diskutiert als zuvor und rückte aus dem Fokus der Anleger. Dies führt zu einem "Sell"-Rating. Damit erhält die Bank Of Jiangsu-Aktie ein "Sell"-Rating.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Bank Of Jiangsu erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 9,52 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche sind im Durchschnitt um -1,8 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +11,32 Prozent im Branchenvergleich für Bank Of Jiangsu bedeutet. Der "Finanzen"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -5,92 Prozent im letzten Jahr. Bank Of Jiangsu lag 15,44 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.