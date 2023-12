Bank of Jiangsu Aktie: Hilfe!

Der Aktienkurs der Bank of Jiangsu verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -6,3 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche durchschnittlich um -1,4 Prozent, was bedeutet, dass die Bank of Jiangsu im Branchenvergleich um -4,9 Prozent underperformed hat. Der "Finanzen"-Sektor verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von 3,75 Prozent im letzten Jahr. Die Bank of Jiangsu lag 10,06 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird ihr ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie vergeben.

In den letzten Wochen konnte eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes bei der Bank of Jiangsu festgestellt werden. Dieser Wandel basiert auf der Tendenz der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die eine Hinwendung zu besonders positiven oder negativen Themen zeigen. Aufgrund der negativen Auffälligkeiten wird dieses Kriterium als "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussionen konnte dagegen eine erhöhte Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt werden, was mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Insgesamt erhält die Bank of Jiangsu daher in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über die Bank of Jiangsu überwiegend positiv diskutiert, wobei an acht Tagen positive Themen überwogen, und an vier Tagen überwog die negative Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen dominierten jedoch vor allem negative Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute neutral eingestuft. Die automatischen Analysen haben ergeben, dass in letzter Zeit überwiegend positive Signale im Vordergrund standen, wodurch die Bank of Jiangsu insgesamt eine "Gut"-Bewertung im Anleger-Stimmungsbarometer erhält.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Bank of Jiangsu mittlerweile auf 7,13 CNH, während die Aktie selbst einen Kurs von 6,51 CNH erreicht hat. Dies führt zu einer Distanz von -8,7 Prozent zum GD200 und einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 der letzten 50 Tage liegt derzeit bei 6,79 CNH, wodurch die Aktie aus dieser Sicht als "Neutral" eingestuft wird. Daher erhält die Bank of Jiangsu insgesamt eine "Neutral"-Bewertung in der technischen Analyse.