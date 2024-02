Bank of Japan Aktie: Das ist Wahnsinn!

Die technische Analyse für Aktien betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Die Bank Of Japan hat derzeit einen RSI-Wert von 39,29, was auf eine neutrale Einstufung hinweist, da sie weder überkauft noch -verkauft ist. Für den RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt, ergibt sich ein Wert von 42, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird die Bank Of Japan daher auf Basis des RSI mit "Neutral" eingestuft.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar umkehren, was zu neuen Einschätzungen für Aktien führt. Bei der Bank Of Japan wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität gemessen, was zu einer negativen Bewertung des Signals und einer kaum veränderten Rate der Stimmungsänderung führt. Das langfristige Stimmungsbild wird daher insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt sich jedoch eine besonders positive Anleger-Stimmung für die Bank Of Japan. In den vergangenen zwei Wochen standen überwiegend positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Bei der technischen Analyse betrachten wir trendfolgende Indikatoren, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt für die Bank Of Japan-Aktie beträgt auf längerfristiger Basis 27857,35 JPY, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auf kurzfristigerer Basis beträgt der 50-Tage-Durchschnitt 27544,6 JPY, was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt. Insgesamt erhält die Bank Of Japan daher auf Basis trendfolgender Indikatoren eine "Gut"-Bewertung.