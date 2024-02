Bank of Japan Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Gemäß der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Bank Of Japan derzeit auf 27817,35 JPY, während die Aktie selbst einen Kurs von 28900 JPY erreicht hat. Dies bedeutet eine Distanz zum GD200 von +3,89 Prozent, was zu einer Bewertung "Neutral" führt. Im Vergleich dazu beträgt der GD50 der vergangenen 50 Tage 27484,6 JPY, was einer Distanz von +5,15 Prozent entspricht und die Aktie aus dieser Sicht als "Gut" bewertet. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes gibt es keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Die Einschätzung der Aktienkurse wird nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung beeinflusst. Eine Analyse der sozialen Plattformen ergab, dass die Kommentare überwiegend negativ waren, aber in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie in dieser Betrachtung als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 35,94 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 38,93, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Bank Of Japan daher in Bezug auf den RSI als "Neutral" bewertet.