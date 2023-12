Bank of Japan Aktie: Was ist hier nur passiert?

Die technische Analyse der Bank of Japan-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 27049,95 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 27500 JPY nur um 1,66 Prozent abweicht. Auf Basis dieses Indikators wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Ebenso ergibt die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ein "Neutral"-Rating, da der letzte Schlusskurs von 28646 JPY nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4 Prozent) liegt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurden in den letzten Wochen vermehrt negative Kommentare über die Bank of Japan beobachtet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Redaktion führt. Die abnehmende Diskussion und Aufmerksamkeit um die Aktie bestätigen diese Einschätzung.

Die Anlegerstimmung rund um die Bank of Japan-Aktie spiegelt sich auch in den Diskussionen auf den sozialen Medien wider, da in den letzten Wochen vermehrt negative Meinungen geäußert wurden. Die Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Schlecht" ein.

Der Relative Strength Index (RSI) der Bank of Japan-Aktie liegt bei 44,12, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Ebenso ergibt der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, eine "Neutral"-Einschätzung mit einem Wert von 56,76.

Insgesamt kann die Bank of Japan-Aktie laut der technischen Analyse und der Stimmung in den sozialen Medien als "Neutral" bis "Schlecht" bewertet werden.