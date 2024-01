Bank of Japan Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Die technische Analyse der Bank of Japan zeigt, dass der aktuelle Kurs von 26200 JPY einen Abstand von -3,39 Prozent vom GD200 (27118,65 JPY) hat, was ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, zeigt einen Kurs von 28092,8 JPY an. Dies bedeutet, dass ein "Schlecht"-Signal vorliegt, da der Abstand -6,74 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Aktienkurs der Bank Of Japan als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI), ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, zeigt, dass die Bank of Japan derzeit überkauft ist, mit einem 7-Tage-RSI von 70,83 Punkten, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch -verkauft, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten zunehmend eingetrübt ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Darüber hinaus wurde die Bank of Japan in den sozialen Medien als eher neutral bewertet, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt die technische Analyse und die Bewertung des Anleger-Sentiments eine neutrale bis schlechte Einschätzung für die Bank of Japan-Aktie.