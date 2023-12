Bank of Innovation Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

In der Internet-Kommunikation gibt es starke positive oder negative Ausschläge, die mit einer präzisen Analyse frühzeitig erkannt werden können. Die Stimmung für die Bank Of Innovation hat sich in den letzten Wochen jedoch kaum verändert, weshalb wir die Aktie neutral bewerten. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb wir auch dafür eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Beim 7-Tage-RSI beträgt der Wert 80,77 Punkte, was bedeutet, dass die Bank Of Innovation momentan überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 75,24 eine Überkauft-Situation, weshalb die Aktie auch hier eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher bewerten wir die Aktie basierend auf dem Anleger-Sentiment mit "Neutral".

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Bank Of Innovation mittlerweile auf 5649,1 JPY, während der aktuelle Kurs bei 3345 JPY liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -40,79 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat einen Stand von 4464,4 JPY, was einer Distanz von -25,07 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtnote von "Schlecht" für die Bank Of Innovation.