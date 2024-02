Bank of Innovation Aktie: Was könnte passieren?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt. Für die Bank of Innovation-Aktie liegt der RSI der letzten 7 Tage bei 11, was bedeutet, dass das Wertpapier als überverkauft eingestuft wird und ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 40,55, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich der Bank of Innovation-Aktie wird insgesamt als neutral bewertet. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen beobachtet, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Bank of Innovation derzeit als "Neutral" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 200 Tage liegt bei 5086,48 JPY, während der Kurs der Aktie bei 4865 JPY liegt. Dies führt zu einer Abweichung von -4,35 Prozent und der Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt hingegen bei 3911,6 JPY, was einer Abweichung von +24,37 Prozent entspricht und somit zu einer Einstufung als "Gut"-Wert führt.

Die Analyse des Sentiments und Buzz rund um die Bank of Innovation-Aktie zeigt eine mittlere Diskussionsintensität und kaum Veränderungen in der Stimmungsänderung. Dies führt zu der Gesamteinstufung als "Neutral".

Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs, Anleger-Stimmung, technischen Analyse und des Sentiments ein "Gut"-Rating für die Bank of Innovation-Aktie.