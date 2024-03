Bank of Innovation Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Das Anleger-Sentiment und der Buzz um die Bank Of Innovation wurden in den letzten Monaten genauer unter die Lupe genommen. Die Diskussionsintensität, gemessen an der Häufigkeit der Wortbeiträge, zeigte eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer neutralen Einschätzung führte. Ebenso blieb die Rate der Stimmungsänderung unverändert, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führte.

Die technische Analyse zeigt, dass die Bank Of Innovation derzeit schlecht abschneidet. Der gleitende Durchschnittskurs liegt bei 5024,93 JPY, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 4025 JPY liegt, was einer Abweichung von -19,9 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage zeigt mit 4142,9 JPY und einer Abweichung von -2,85 Prozent ein neutrales Ergebnis. Insgesamt erhält die Bank Of Innovation daher ein neutrales Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) weist darauf hin, dass die Aktie der Bank Of Innovation mit einem Wert von 80,19 als schlecht bewertet werden kann. Der RSI25 beläuft sich auf 47,34, was für 25 Tage eine neutrale Einstufung ergibt. Insgesamt führt dies zu einem schlechten Rating.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment zeigt sich, dass die Aktie von Bank Of Innovation zuletzt keine besonders positiven oder negativen Entwicklungen in den sozialen Medien verzeichnete. Insgesamt ergibt dies eine neutrale Bewertung.

Zusammenfassend ergibt sich also in der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral" für die Bank Of Innovation.