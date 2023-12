Bank of Innovation Aktie: Gerüchteküche brodelt!

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Bank Of Innovation-Aktie ein Durchschnitt von 5485,9 JPY für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 4610 JPY, was einem Unterschied von -15,97 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wird im Rahmen der Charttechnik analysiert und beträgt aktuell 4145 JPY, was über dem letzten Schlusskurs liegt (+11,22 Prozent). Anhand dieser kurzfristigen Analysebasis erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Bank Of Innovation eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls vornehmlich neutral. Auf Basis einer Stimmungsanalyse erhält Bank Of Innovation daher eine "Neutral"-Einschätzung, sowohl von den Marktteilnehmern als auch von der Redaktion.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Bank Of Innovation-Aktie einen Wert von 8,12 für RSI7 und 37,17 für RSI25, was zu einer "Gut"-Empfehlung für RSI7 und einer "Neutral"-Einstufung für RSI25 führt. Insgesamt wird daher ein "Gut"-Rating auf der Ebene des Relative Strength Indikators vergeben.

Die Stimmung rund um die Aktie wird anhand der Anzahl der Beiträge und der Änderung der Stimmung im Internet analysiert. Dabei zeigt sich eine mittlere Aktivität und eine kaum vorhandene Änderung der Stimmung, was zu einer "Neutral"-Bewertung sowohl für die Diskussionsintensität als auch für die Stimmungsänderung führt. Insgesamt erhält die Aktie von Bank Of Innovation bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes daher die Note "Neutral".