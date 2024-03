Bank of Hawaii Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Die Aktie der Bank of Hawaii wird aufgrund verschiedener Kennzahlen analysiert. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 14,17, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Handelsbanken-Branche (134,9) eine Unterbewertung signalisiert. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut" im Rahmen der fundamentalen Analyse.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung der Aktie der Bank of Hawaii wurden ebenfalls über einen längeren Zeitraum beobachtet. Dabei zeigt sich, dass die Aktivität im Durchschnitt liegt, was auf eine neutrale Diskussionsintensität hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung hat eine negative Veränderung gezeigt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet die Bank of Hawaii eine Rendite von 4,11 % aus, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 138,33 % eine unterdurchschnittliche Rendite bedeutet.

Die Performance der Aktie der Bank of Hawaii in den letzten 12 Monaten lag bei 27,34 %, was im Branchenvergleich zu einer Outperformance von +22,73 % führt. Dies führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

Insgesamt ergibt sich eine differenzierte Bewertung der Aktie der Bank of Hawaii aufgrund verschiedener Kennzahlen und Faktoren.