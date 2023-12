Bank of Hawaii Aktie: Das könnte das Aus bedeuten!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für dieses Analysepunkt wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Bank Of Hawaii herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 33,5 Punkten, was darauf hinweist, dass Bank Of Hawaii weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Bank Of Hawaii auf dieser Basis überverkauft ist. Die abweichende Bewertung der Aktie für den 25-Tage-RSI ist daher ein "Gut"-Rating. Insgesamt erhält das Bank Of Hawaii-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Aktie von Bank Of Hawaii gilt nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als überbewertet, da das KGV mit 15,83 insgesamt 2 Prozent höher ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Handelsbanken", der 15,51 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Schlecht".

Wer aktuell in die Aktie von Bank Of Hawaii investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 5,78 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Handelsbanken einen geringeren Ertrag in Höhe von 132,89 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Schlecht" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

Die Aktie von Bank Of Hawaii hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -11 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") liegt Bank Of Hawaii damit 22,63 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Handelsbanken" beträgt 1,32 Prozent. Bank Of Hawaii liegt aktuell 12,31 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.