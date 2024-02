Bank of Hawaii Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Die Analysten bewerten die Aktie der Bank of Hawaii auf langfristiger Basis als "Neutral". Von insgesamt 18 Analysten erhielt die Aktie die Bewertung 0 Gut, 1 Neutral und 1 Schlecht. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 45,5 USD, was einer Erwartung von -25,87 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 61,38 USD liegt. Auf Basis dieser Bewertungen ergibt sich insgesamt eine neutrale Bewertung.

In der technischen Analyse erhält die Aktie der Bank of Hawaii eine positive Bewertung, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Die Abweichung beträgt +14,13 Prozent. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so erhält die Aktie eine negative Bewertung von -8,43 Prozent. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

Auch die Stimmung auf sozialen Plattformen wurde von Analysten betrachtet, wobei festgestellt wurde, dass die Kommentare neutral waren. Allerdings wurden in den vergangenen ein bis zwei Tagen überwiegend positive Themen rund um die Bank of Hawaii aufgegriffen, was zu einer neutralen Einstufung führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was insgesamt zu einer neutralen Einschätzung führt.

Insgesamt kommt die Redaktion zu dem Schluss, dass die Bank of Hawaii hinsichtlich der Analysteneinschätzung, der technischen Analyse, der Anlegerstimmung und des Sentiments als "Neutral" eingestuft werden muss.