Bank of Hawaii Aktie: Nichts mehr zu lachen!

Die Dividendenrendite der Bank of Hawaii beträgt 4,11 Prozent, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 138,76 Prozent deutlich niedriger ist. Daher erhält die Dividendenpolitik der Bank eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Beziehung zum aktuellen Aktienkurs.

In Bezug auf die durchschnittliche Jahresperformance von Aktien im Finanzsektor liegt die Rendite der Bank of Hawaii mit -14,98 Prozent mehr als 23 Prozent unter dem Durchschnitt. Die Branche "Handelsbanken" verzeichnet eine mittlere Rendite von -0,03 Prozent, was die schlechte Performance der Bank of Hawaii-Aktie in den letzten 12 Monaten unterstreicht. Daher erhält die Aktie auch in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Bank of Hawaii beträgt 14, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 34 zeigt, dass die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) der Bank of Hawaii liegt bei 86,78, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 52,04, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Rating für die Bank of Hawaii-Aktie.