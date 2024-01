Bank of Hawaii Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

In den letzten vier Wochen gab es bei Bank of Hawaii eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien. Auch die Kommunikationsfrequenz hat leicht abgenommen, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 15, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt als neutral eingestuft wird. Die langfristige Meinung von Analysten zur Bank of Hawaii-Aktie wird ebenfalls als "Neutral" bewertet, wobei das Kursziel der Analysten bei 45,5 USD liegt. Die technische Analyse ergibt, dass die Aktie sowohl auf Basis des gleitenden Durchschnitts der letzten 200 Handelstage als auch der letzten 50 Handelstage als "Gut" bewertet wird. Insgesamt wird die Bank of Hawaii-Aktie von der Redaktion daher neutral eingestuft.

