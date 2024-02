Bank of Hawaii Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

Im letzten Jahr haben Analysten 0 positive, 1 neutrale und 1 negative Bewertung für Bank Of Hawaii abgegeben, was im Durchschnitt einer neutralen Bewertung entspricht. Im vergangenen Monat gab es keine neuen Bewertungen von Analysten. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 45,5 USD, was einem möglichen Rückgang um 25,65 Prozent vom letzten Schlusskurs (61,2 USD) entspricht. Aufgrund dieser Einschätzung erhalten die Bank Of Hawaii-Aktien insgesamt eine neutrale Empfehlung von den Analysten.

Im Hinblick auf fundamentale Kennzahlen weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14,23 auf, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Handelsbanken-Branche (32,93) eine 57-prozentige Unterbewertung signalisiert. Dies spricht aus fundamentaler Sicht für eine positive Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Bank Of Hawaii mit 4,11 Prozent 134,44 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Handelsbanken-Branche. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht eher ein unrentables Investment ist und daher von der Redaktion eine negative Bewertung erhält.

Das Internet kann das Stimmungsbild einer Aktie maßgeblich beeinflussen. Für Bank Of Hawaii wurde eine starke Diskussionsaktivität festgestellt, was auf ein positives Sentiment hindeutet. Allerdings war die Rate der Stimmungsänderung negativ, was zu einem insgesamt schlechten Stimmungsbild führt.