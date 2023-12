Bank of Hangzhou Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Bank Of Hangzhou als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 beträgt 47,83 und der RSI25 liegt bei 75,98, was zu einer neutralen Empfehlung für den RSI7 und einer schlechten Einstufung für den RSI25 führt. Insgesamt ergibt sich somit ein schlechtes Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Im Branchenvergleich hat die Bank Of Hangzhou in den letzten 12 Monaten eine Performance von -24,79 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Handelsbanken-Aktien, die durchschnittlich um -1,6 Prozent gefallen sind, bedeutet dies eine Underperformance von -23,19 Prozent. Auch im Vergleich zum Finanzsektor, der eine Rendite von 3,34 Prozent erzielt hat, liegt die Bank Of Hangzhou mit einer Unterperformance von 28,13 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem schlechten Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in letzter Zeit keine klare Veränderung in der Kommunikation über die Bank Of Hangzhou. Daher wird die Aktie als neutral bewertet, da es weder übermäßig positive noch negative Diskussionen gab und die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie im normalen Bereich lag.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Bank Of Hangzhou derzeit als schlecht einzustufen ist. Der GD200 beträgt 11,49 CNH, während der Kurs der Aktie bei 9,73 CNH liegt, was einer Abweichung von -15,32 Prozent entspricht. Auch der GD50 von 10,46 CNH weist eine Abweichung von -6,98 Prozent auf. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Schlecht".