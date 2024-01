Bank of Hangzhou Aktie: Pleite oder Chance?

In den letzten vier Wochen wurden bei Bank Of Hangzhou wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz festgestellt. Die Aufhellung des Stimmungsbildes lässt darauf schließen, dass die Aktie in den sozialen Medien positiver bewertet wird. Aufgrund dessen wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet. Ebenso konnte eine Zunahme in der Kommunikationsfrequenz verzeichnet werden, was darauf hindeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Bank Of Hangzhou daher eine Bewertung von "Gut".

Der Relative Strength Index, RSI, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt, liegt bei Bank Of Hangzhou bei 38,89 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezogen ist, liegt bei 50,47 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse ist der Kurs von Bank Of Hangzhou derzeit -1,87 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Im Vergleich zu den vergangenen 200 Tagen liegt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt bei -12,02 Prozent, was zu einer Einstufung von "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Finanzsektor hat die Aktie von Bank Of Hangzhou im letzten Jahr eine Rendite von -23,82 Prozent erzielt, was 25,34 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Handelsbanken" beträgt -1,13 Prozent, und Bank Of Hangzhou liegt aktuell 22,69 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.