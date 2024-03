Bank of Hangzhou Aktie: Grund zur Freude?

Die Aktie der Bank Of Hangzhou hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 11,06 CNH aufgewiesen, während der aktuelle Kurs bei 10,85 CNH liegt. Dies bedeutet eine Abweichung von -1,9 Prozent. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 10,61 CNH nahe dem aktuellen Kurs, was einer Abweichung von +2,26 Prozent entspricht. Auch hier wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Bereich "Finanzen" hat die Aktie der Bank Of Hangzhou im vergangenen Jahr eine Rendite von -8 Prozent erzielt, was 6,07 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Handelsbanken" beträgt 3,76 Prozent, wobei die Bank Of Hangzhou aktuell 11,76 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung rund um die Aktie wird anhand von Analysen aus Bankhäusern sowie dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beurteilt. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. In diesem Zusammenhang zeigt die Aktie der Bank Of Hangzhou eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch auf eine negative Veränderung hin, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird der langfristigen Stimmungslage der Aktie daher die Note "Schlecht" erteilt.

Die Stimmung und Einschätzung der Aktienkurse lassen sich auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Sozialen Plattformen zeigen, dass die Kommentare und Befunde neutral waren, allerdings wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen aufgegriffen. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie die Einstufung "Neutral". Zudem ergibt die Betrachtung von Handelssignalen eine "Schlecht" Bewertung. Somit wird die Aktie der Bank Of Hangzhou hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.