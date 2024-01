Bank of Hangzhou Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Die technische Analyse der Bank Of Hangzhou-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage liegt bei 11,29 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 10,11 CNH liegt, was einer Abweichung von -10,45 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der Durchschnitt 10,1 CNH, was einer Abweichung von nur +0,1 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich eine positive Entwicklung. Die Stimmungslage hat sich in den letzten vier Wochen aufgehellt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Ebenso konnte eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz verzeichnet werden, was zu einer insgesamt positiven Bewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Bank Of Hangzhou zeigt ebenfalls interessante Werte. Der RSI auf 7-Tage-Basis führt zu einer Einstufung als "Neutral" mit einem Niveau von 33,33. Der RSI25, bezogen auf 25 Tage, liegt bei 42,05 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Allerdings zeigen statistische Auswertungen einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Kriterium führt. Zusammengefasst ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.