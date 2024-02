Bank of Guiyang Aktie: Das ist Wahnsinn!

Weitere Suchergebnisse zu "OCA Acquisition Corp":

Der Aktienkurs der Bank of Guiyang hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 2,47 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche im Durchschnitt um 0,93 Prozent, was bedeutet, dass die Bank of Guiyang eine Outperformance von +1,54 Prozent im Branchenvergleich erzielte. Im "Finanzen"-Sektor war die mittlere Rendite im letzten Jahr -6,13 Prozent, jedoch lag die Bank of Guiyang um 8,61 Prozent über diesem Durchschnittswert. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchenvergleich und der Überperformance im Sektorvergleich erhält die Bank of Guiyang ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Bank of Guiyang-Aktie für die letzten 7 Tage beträgt 11, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 38,41, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für die Bank of Guiyang.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage bei 5,39 CNH liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 5,2 CNH, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Bank of Guiyang auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

In den letzten zwei Wochen wurde die Bank of Guiyang von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Neutral". Die Redaktion fand zudem 2 Gut- und 0 Schlecht-Signale, was zu einer "Gut" Empfehlung führt. Insgesamt erhält die Messung der Anleger-Stimmung eine "Gut"-Einstufung.