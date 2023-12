Bank of Guiyang Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung von Aktien. In den sozialen Medien wurden zuletzt vor allem positive Meinungen zur Aktie der Bank Of Guiyang geäußert. Die Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um die Bank Of Guiyang, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Allerdings zeigen weitere Untersuchungen, dass auch einige "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, insgesamt ergibt sich daher auf dieser Ebene ein "Schlecht" Signal. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der Bank Of Guiyang liegt bei 43,48 und führt somit zu einer Einstufung als "Neutral". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 50,67 ebenfalls ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamteinschätzung auf "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass die Bank Of Guiyang auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen wird. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 5,43 CNH, während der letzte Schlusskurs (5,11 CNH) deutlich darunter liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt (5,14 CNH) liegt hingegen nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Im Branchenvergleich hat die Aktie der Bank Of Guiyang im vergangenen Jahr eine Rendite von -2,14 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") liegt die Aktie damit 4,07 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Handelsbanken" beträgt -2,1 Prozent, wobei die Bank Of Guiyang aktuell 0,04 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.