Bank of Guiyang Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien bezüglich der Bank Of Guiyang war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Es gab sieben positive und drei negative Tage, während an vier Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ, was zu einer neutralen Einschätzung auf Basis einer Stimmungsanalyse führte. Auch andere Auswertungsmodelle ergaben zwei neutrale Handelssignale für die Bank Of Guiyang, was zu einer neutralen Bewertung der Anlegerstimmung führte.

Der Relative Strength-Index ergab für die Aktie der Bank Of Guiyang ein neutrales Ranking. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen für verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für sieben Tage ergab einen Wert von 29,63, was eine "Gut"-Empfehlung zur Folge hatte. Der RSI25 für 25 Tage ergab einen Wert von 44,71, was zu einer "Neutral"-Einstufung führte. Insgesamt ergab sich somit ein Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die technische Analyse zeigte, dass der gleitende Durchschnittskurs der Bank Of Guiyang bei 5,42 CNH lag, während die Aktie selbst einen Kurs von 5,22 CNH erreichte. Die Distanz zum GD200 betrug -3,69 Prozent, was zu einer Bewertung "Neutral" führte. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage lag bei 5,13 CNH, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Somit wurde insgesamt eine Gesamtnote "Neutral" vergeben.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung der Bank Of Guiyang über einen längeren Zeitraum deuteten auf eine erhöhte Aktivität und eine starke Diskussionsintensität hin, was zu einer "Gut"-Einstufung führte. Die Rate der Stimmungsänderung blieb jedoch gering, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führte. Insgesamt ergab sich somit für die Bank Of Guiyang in diesem Punkt eine Einstufung als "Gut".