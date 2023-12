Bank of Guiyang Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Die Beurteilung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Laut unseren Analysten wurden auf sozialen Plattformen hauptsächlich positive Kommentare und Berichte über Bank Of Guiyang veröffentlicht. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen rund um das Unternehmen diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Bewertung "Gut". Diese Einschätzung wurde zusätzlich durch die Analyse von Handelssignalen ergänzt. Dabei erhielt Bank Of Guiyang auf dieser Ebene eine Bewertung von "Schlecht". Insgesamt wird das Unternehmen hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien im Finanzsektor liegt die Rendite von Bank Of Guiyang mit -2,14 Prozent mehr als 6 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Handelsbanken"-Branche in den letzten 12 Monaten liegt das Unternehmen mit 0,88 Prozent darunter. Aufgrund dieser Entwicklungen erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt ein "Schlecht"-Rating für Bank Of Guiyang. Der GD200 des Wertes liegt bei 5,47 CNH, während der Kurs der Aktie (5,16 CNH) um -5,67 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -1,15 Prozent, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Bank Of Guiyang-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (Wert: 48) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 48,39) führen zu einer Bewertung von "Neutral". Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für Bank Of Guiyang.

Insgesamt lässt sich also sagen, dass die Stimmung rund um Bank Of Guiyang positiv ist, während die Rendite im Vergleich zu anderen Unternehmen im Finanzsektor unterdurchschnittlich ist. Die technische Analyse zeigt ebenfalls gemischte Ergebnisse, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.