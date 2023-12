Bank of Guiyang Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Die Anleger-Stimmung bei Bank Of Guiyang ist insgesamt besonders positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Trotz einiger negativer Themen in den letzten Tagen wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft. Die Analyse ergab 5 schlechte und 1 gute Handelssignale, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt. Die Anleger-Stimmung wird daher insgesamt als "Neutral" bewertet.

In technischer Hinsicht verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Bank Of Guiyang derzeit bei 5,45 CNH. Der Aktienkurs ging jedoch bei 5,07 CNH aus dem Handel, was einem Abstand von -6,97 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 5,18 CNH, was einer Differenz von -2,12 Prozent und einem "Neutral"-Signal entspricht. Die Gesamtbewertung auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten Wochen keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich ebenfalls nicht signifikant geändert. Daher erhält die Bank Of Guiyang-Aktie ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Bank Of Guiyang zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Sowohl der 7-Tage-RSI (58,33 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (53,73 Punkte) führen zu einem "Neutral"-Rating für Bank Of Guiyang.

Insgesamt wird die Aktie der Bank Of Guiyang aufgrund der Anleger-Stimmung, der technischen Analyse, des Sentiments und Buzz sowie des Relative Strength Index mit "Neutral" bewertet.

