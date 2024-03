Bank of Guiyang Aktie: Reine Nervensache!

Die Bank of Guiyang wurde in den letzten zwei Wochen von Social-Media-Nutzern überwiegend positiv bewertet, so die Auswertung von Kommentaren und Beiträgen. Auch in den letzten Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Anleger-Stimmung und eine Einstufung als "Gut". Allerdings wurden auch 5 schlechte Signale ermittelt, was zu einer Empfehlung "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Bank of Guiyang liegt aktuell bei 44,44, was als neutral eingestuft wird. Auch bei einer Ausdehnung des Zeitraums auf 25 Tage ergibt sich ein neutraler Wert von 50. Damit ist die Einstufung des RSI insgesamt als "Neutral" zu bewerten.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Bank of Guiyang in den letzten 12 Monaten eine Performance von 1,25 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche ergibt sich eine Underperformance von -4,56 Prozent. Im Vergleich zum gesamten "Finanzen"-Sektor liegt die Bank of Guiyang jedoch 1,57 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz bleiben unverändert, was zu einer Einstufung als "Neutral" in dieser Kategorie führt.