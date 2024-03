Bank of Georgia Aktie: Das war nur der Anfang!

Die Aktie von Bank Of Georgia wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet angesehen. Mit einem KGV von 4,45 liegt sie insgesamt 46 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Handelsbanken", der bei 8,23 liegt. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Bank Of Georgia mit 4785 GBP derzeit 10,95 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, liegt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt bei +32,19 Prozent, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" bewertet.

Im Vergleich zur Rendite von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" hat die Aktie von Bank Of Georgia im vergangenen Jahr eine Rendite von 86,26 Prozent erzielt, was 88,94 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsbanken" beträgt 7,51 Prozent, und Bank Of Georgia liegt aktuell 78,75 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Bank Of Georgia waren in den letzten Wochen positiv. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte grüne Signale, und die Aktie erhält daher eine "Gut"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen in den Social Media zu der Aktie zeigt, dass sie sich im normalen Rahmen bewegt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut"-Rating bewertet.