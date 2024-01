Bank of Georgia Aktie: Das gab es noch nie!

Der Aktienkurs der Bank of Georgia hat sich im Vergleich zu anderen Unternehmen im Finanzsektor in den letzten 12 Monaten sehr positiv entwickelt. Mit einer Rendite von 59,51 Prozent liegt die Bank of Georgia um mehr als 62 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Auch im Vergleich zur Handelsbanken-Branche, die eine mittlere Rendite von 15,76 Prozent aufweist, liegt die Bank of Georgia mit 43,75 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenausschüttung schneidet die Bank of Georgia ebenfalls besser ab als der Branchendurchschnitt. Mit einer Dividende von 7,65 Prozent übertrifft sie den Durchschnitt der Handelsbanken-Branche um 2,38 Prozentpunkte, was zu einer aktuellen Einstufung als "Gut" führt.

Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate zeigen, dass die Bank of Georgia insgesamt sehr positiv bewertet wird. Von insgesamt 1 Analystenbewertungen waren alle "Gut". Dies führt zu einem insgesamt positiven "Gut"-Rating für die Bank of Georgia-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 5752 GBP, was ein Aufwärtspotenzial von 49,6 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs von 3845 GBP bedeutet. Aufgrund dieser Analyse erhält die Bank of Georgia eine "Gut"-Empfehlung.

In fundamentalen Kriterien schneidet die Aktie ebenfalls gut ab. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Bank of Georgia liegt mit einem Wert von 3,3 deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 8 in der Handelsbanken-Branche. Dadurch kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf fundamentalen Kritierien basierend ein "Gut"-Rating.