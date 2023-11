Bank of Georgia Aktie: Gigantischer Hammer!

Die Bank of Georgia wird derzeit mit einem Kurs von 3435 GBP gehandelt, was einer Abweichung von -0,85 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, wird die Einstufung als "Gut" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei +9,44 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht als "Gut" eingestuft.

Im Rahmen der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei Bank of Georgia bei einem Wert von 3,24 liegt, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von "Handelsbanken" und somit als unterbewertet gilt. Das Branchen-KGV liegt bei 8,08, was einen Abstand von 60 Prozent bedeutet. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Dabei wurden die Diskussionsintensität, also die Häufigkeit der Meldungen, sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Bank of Georgia zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da deutlich weniger Aktivität zu sehen ist, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine negative Veränderung, woraus die Redaktion ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung ableitet. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Bank of Georgia mit einer Rendite von 57,77 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" um mehr als 63 Prozent darüber liegt. Die "Handelsbanken"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 19,52 Prozent, wobei Bank of Georgia mit 38,25 Prozent deutlich darüber liegt. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.