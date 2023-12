Bank of Georgia Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

Die Stimmung und das Interesse an einer Aktie sind wichtige Faktoren und werden neben den Analysen von Banken auch durch das langfristige Stimmungsbild von Investoren und Internetnutzern beeinflusst. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum und die Veränderung der Stimmung geben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. In Bezug auf die Aktie von Bank Of Georgia hat die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität eine unterdurchschnittliche Aktivität gezeigt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Bank Of Georgia war negativ, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Bank Of Georgia im Vergleich zu anderen Handelsbanken eine Dividendenrendite von 7,65 % aus, was 2,37 Prozentpunkte höher ist als der Branchendurchschnitt von 5,28 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut".

Bei einem Branchenvergleich des Aktienkurses hat sich Bank Of Georgia mit einer Rendite von 59,51 % im Vergleich zu anderen Aktien im Finanzsektor (durchschnittliche Rendite von 15,5 %) sehr gut entwickelt, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bank Of Georgia bei einem Wert von 3, im Vergleich zu einem Branchendurchschnitt von 8,45. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.