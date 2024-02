Bank of Gansu, ist immer für eine Überraschung gut!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Hinweis auf überkaufte oder unterkaufte Titel ist. In den letzten 7 Tagen hatte die Bank Of Gansu-Aktie einen RSI-Wert von 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Auch auf 25-Tage-Basis zeigt der RSI-Wert (36,84) keine Über- oder Unterbewertung, wodurch die Aktie auch hier eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für die Bank Of Gansu.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche hat die Bank Of Gansu in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -47,69 Prozent gezeigt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Finanzen"-Sektors lag die Aktie 48,33 Prozent darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Schlusskurs der Bank Of Gansu-Aktie um -38,52 Prozent vom Durchschnitt des letzten 200 Handelstagen abweicht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man jedoch den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs nahe am gleitenden Durchschnitt und führt zu einer "Neutral"-Bewertung.

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt die Bank Of Gansu 7,32 Prozent unter dem Branchendurchschnitt, was sie aus heutiger Sicht zu einem unrentablen Investment macht und von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält.