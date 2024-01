Bank of Gansu Aktie: Der weitere Knall!

Die Diskussionen rund um Bank Of Gansu auf den sozialen Medien signalisieren gemischte Einschätzungen und Stimmungen. In den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

In Bezug auf den Aktienkurs erzielte Bank Of Gansu in den letzten 12 Monaten eine Performance von -66,5 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche eine Underperformance von -56,5 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Finanzen"-Sektors lag die Rendite mit -7,91 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Bank Of Gansu-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,69 HKD lag, während der letzte Schlusskurs bei 0,34 HKD lag, was einer Abweichung von -50,72 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt eine Abweichung von -5,56 Prozent, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Bank Of Gansu bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 7,18 Prozent liegt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik von der Redaktion.