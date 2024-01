Bank of Gansu Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Der Aktienkurs der Bank of Gansu hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -65 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche im Durchschnitt um -10,48 Prozent gefallen, was zu einer Underperformance von -54,52 Prozent im Branchenvergleich für Bank of Gansu führt. Der "Finanzen"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -8,54 Prozent im letzten Jahr, wobei Bank of Gansu 56,46 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Bank of Gansu beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 50 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie mit einem Wert von 50 als "Neutral" bewertet.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung werden ebenfalls berücksichtigt. Insgesamt zeigt die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität und erfährt in diesem Zeitraum kaum Stimmungsänderungen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Bank of Gansu aktuell 0, was zu einer negativen Differenz von -7,17 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" führt. Aus diesem Grund erhält Bank of Gansu eine "Schlecht"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik.