Bank of Gansu Aktie: So geht’s nicht weiter!

Die Aktie von Bank Of Gansu wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als überbewertet angesehen, da das KGV mit 7,75 insgesamt 39 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt von 5,56 im Segment "Handelsbanken". Daher wird die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse als "Schlecht" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" hat Bank Of Gansu mit einer Rendite von -66,5 Prozent eine um mehr als 60 Prozent niedrigere Rendite. Die "Handelsbanken"-Branche verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -6,89 Prozent, wobei Bank Of Gansu mit 59,61 Prozent erneut deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass die Bank Of Gansu derzeit mit einem Relative Strength-Index (RSI) von 83,33 überkauft ist. Daher wird für dieses Signal die Einstufung "Schlecht" vergeben. Bei einer Ausweitung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 44, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt führt dies zu einer Einstufung des RSI als "Schlecht".

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt Bank Of Gansu 7,18 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Branche "Handelsbanken". Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht als eher unrentables Investment betrachtet und von der Redaktion mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen.