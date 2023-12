Bank of Gansu Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Werkzeug zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI normalisiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wert zwischen 0 und 100 für einen Zeitraum von 7 Tagen oder 25 Tagen (RSI25). Für die Bank Of Gansu ergibt sich ein RSI von 44,44, was einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Der RSI25 liegt bei 48,28, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Neutral".

Die charttechnische Entwicklung der Bank Of Gansu-Aktie zeigt sich anhand des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Dieser beträgt 0,72 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 0,35 HKD liegt, was einem Unterschied von -51,39 Prozent entspricht. Daraus ergibt sich eine Bewertung als "Schlecht". Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (0,41 HKD) ergibt sich ebenfalls eine Einstufung als "Schlecht". Somit erhält die Bank Of Gansu-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating anhand der einfachen Charttechnik.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Bank Of Gansu liegt bei 8, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 5,62 als überbewertet angesehen wird (ca. 48 Prozent). Aus fundamentalen Kriterien erhält die Bank Of Gansu daher eine Bewertung als "Schlecht".

Die Einschätzung der Stimmung durch Anleger auf sozialen Plattformen ergibt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren und die Themen in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutral waren. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale Bewertung hinsichtlich der Stimmung.