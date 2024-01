Bank of Gansu Aktie: Lieber erstmal halten!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Weder positive noch negative Themen wurden in Bezug auf das Unternehmen Bank Of Gansu diskutiert. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

Der Relative Strength-Index (RSI), ein wichtiges Signal der technischen Analyse, berücksichtigt die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Bank Of Gansu führt bei einem Niveau von 50 zur Einstufung "Neutral". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist mit einem Wert von 42 ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Damit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Neutral" auf Basis des RSI.

Die Dividendenrendite, die das Verhältnis zwischen Dividende und dem aktuellen Aktienkurs misst, beträgt 0 Prozent im Vergleich zum Kursniveau und liegt damit unter dem Mittelwert von 2,06 Prozent für diese Aktie. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Bank Of Gansu eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Bank Of Gansu auf 0,7 HKD, während die Aktie selbst bei 0,35 HKD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -50 Prozent, was zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Der GD50 der letzten 50 Tage weist einen Stand von 0,38 HKD auf, was einer Distanz von -7,89 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Gesamtnote "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Stimmungslage der Anleger sowie "Neutral"-Einschätzungen auf Basis des RSI und eine negative Bewertung der Dividendenpolitik sowie der technischen Analyse.