Bank of Gansu Aktie: Eine klare Abfuhr!

Der Aktienkurs von Bank of Gansu hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -63 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Finanzsektor eine Unterperformance von 47,98 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsbanken" beträgt -15,35 Prozent, und Bank of Gansu liegt aktuell 47,65 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bank of Gansu liegt bei 8, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 7,6 als überdurchschnittlich betrachtet wird. Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie daher überbewertet und erhält eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf Dividenden schüttet Bank of Gansu derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Handelsbanken-Branche, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Bank of Gansu bei 0,62 HKD liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 0,375 HKD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -39,52 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 0,36 HKD, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt wird die Aktie aufgrund ihrer Performance, des KGVs, der Dividendenpolitik und der technischen Analyse als "Schlecht" oder "Neutral" bewertet.