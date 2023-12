Bank of East Asia Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Die Bank Of East Asia hat in den letzten Wochen eine gewisse Stabilität in Bezug auf ihren Aktienkurs gezeigt. Der aktuelle Kurs von 9,25 HKD liegt jedoch -3,55 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen neutralen Einschätzung führt. Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch -10,54 Prozent, was zu einer schlechten langfristigen Einschätzung führt. Insgesamt wird die Aktie der Bank Of East Asia daher aus charttechnischer Sicht als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Stimmungsbild und den Buzz um die Bank Of East Asia gab es in den sozialen Medien keine wesentlichen Veränderungen. Daher wird das Sentiment als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Diskussionsstärke gab es keine signifikanten Unterschiede, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Bank Of East Asia in diesem Bereich als "Neutral" eingestuft.

Die Dividendenrendite der Bank Of East Asia beträgt derzeit 5,39 Prozent, was 1,86 Prozent über dem Branchenmittelwert liegt. Aufgrund dieser guten Dividendenpolitik erhält die Bank Of East Asia in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung von den Analysten.

Im fundamentalen Bereich liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Bank Of East Asia bei 9,11, was über dem Branchendurchschnitt von 5,66 liegt. Aufgrund dieser Überbewertung wird die Aktie auf fundamentaler Basis als "Schlecht" bewertet.