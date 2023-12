Bank of East Asia Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Die Bank of East Asia handelt derzeit mit einem Kurs von 9,25 HKD, was einem Rückgang von -3,55 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entspricht. Auf kurzfristiger Basis wird die Einschätzung als "Neutral" betrachtet. Über die letzten 200 Tage hinweg wird die Aktie jedoch als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -10,54 Prozent liegt. Zusammenfassend wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" betrachtet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung. Das Stimmungsbild ändert sich, wenn die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da bei der Bank of East Asia keine Auffälligkeiten festgestellt wurden, wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion und die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird der Bank of East Asia daher in dieser Hinsicht ein "Neutral" Rating vergeben.

Der Relative Strength-Index (RSI) kann zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses herangezogen werden. Der RSI für die Bank of East Asia beträgt 66,02, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 56,93, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating von "Neutral".

Im Branchenvergleich des Aktienkurses liegt die Bank of East Asia mit einer Rendite von 3,62 Prozent deutlich über dem Durchschnitt der Aktien aus dem Finanzsektor. Die durchschnittliche Rendite der "Handelsbanken"-Branche in den letzten 12 Monaten liegt bei -3,5 Prozent, wobei die Bank of East Asia mit 7,11 Prozent deutlich darüber liegt. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem Rating von "Gut" in dieser Kategorie.

