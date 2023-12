Bank of East Asia Aktie: Das ist erstaunlich

Die technische Analyse der Bank of East Asia zeigt, dass die Aktie derzeit bei 10,32 HKD über der 200-Tage-Linie (GD200) liegt. Diese Positionierung führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs bei 9,1 HKD notiert und damit einen Abstand von -11,82 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 9,57 HKD, was einer Differenz von -4,91 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einstufung basierend auf beiden Zeiträumen.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend neutral und führte daher zu einer entsprechenden Einstufung des Wertes. Die Diskussionsintensität im Netz war durchschnittlich aktiv, und die Rate der Stimmungsänderung blieb ebenfalls weitgehend unverändert. Insgesamt zeigt sich also auch hier eine "Neutral"-Einstufung.

Hinsichtlich der Dividendenpolitik schüttet die Bank of East Asia derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Handelsbanken, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der Unterschied beträgt 1,79 Prozentpunkte (5,39 % gegenüber 7,17 %).

Insgesamt ergibt sich also ein Bild der Bank of East Asia als neutraler Wert, sowohl in Bezug auf die technische Analyse als auch auf die Anleger-Stimmung und die Dividendenpolitik.