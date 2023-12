Bank of East Asia Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Das Sentiment und der Buzz um die Aktien sind wichtige Maßstäbe, um die Stimmung rund um die Aktien zu beurteilen. Neben den Analysen aus Bankhäusern spielt auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet eine Rolle. Basierend auf der Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie der Änderung der Stimmung ergibt sich ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Bei der Aktie von Bank Of East Asia zeigt sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem neutralen Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Bank Of East Asia bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In Bezug auf Bank Of East Asia wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung.

In fundamentaler Hinsicht beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bank Of East Asia aktuell 9, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" als überbewertet betrachtet wird. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Die Bank Of East Asia-Aktie zeigt sich weder überkauft noch überverkauft, sowohl im kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage (48,35 Punkte) als auch im etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis (50,8 Punkte). Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in diesem Punkt der Analyse.

Insgesamt wird die Aktie von Bank Of East Asia auf der Basis des Anleger-Sentiments, der Fundamentalanalyse und des Relative Strength Index als "Neutral" eingestuft.