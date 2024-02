Bank of East Asia Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Bank Of East Asia liegt derzeit bei 9,11, was 20 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 7 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie der Bank Of East Asia derzeit überbewertet ist, weshalb sie eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Bank Of East Asia zeigt ein Niveau von 27,78, was zu einer Einstufung von "Gut" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 55,17 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Bank Of East Asia daher auf technischer Ebene als "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Bank Of East Asia-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 10,1 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 9,12 HKD liegt, was einer Abweichung von -9,7 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 9,24 HKD, wobei der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Bank Of East Asia-Aktie daher auf charttechnischer Ebene ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in Bezug auf die Bank Of East Asia war in den letzten Tagen neutral, wobei an zwei Tagen die Diskussion von positiven Themen geprägt war und an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Neutral" bewertet, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.