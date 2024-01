Bank of East Asia Aktie: Kracht es jetzt richtig?

Die Aktie von Bank Of East Asia wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als überbewertet eingestuft, da das KGV von 9,11 insgesamt 62 Prozent über dem Branchendurchschnitt im Segment "Handelsbanken" von 5,61 liegt. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Schlecht".

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Bank Of East Asia anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 72,73 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 hingegen liegt bei 53,77, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit wird sie als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Bank Of East Asia eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" hat die Aktie von Bank Of East Asia eine Rendite von 3,62 Prozent erzielt, was mehr als 11 Prozent über dem Branchendurchschnitt der "Handelsbanken" liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung ("Gut") in dieser Kategorie.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in Bezug auf die Stimmungslage oder die Kommunikationsfrequenz festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" bewertet.

Insgesamt erhält die Aktie von Bank Of East Asia gemischte Bewertungen in den verschiedenen Kategorien der Analyse.