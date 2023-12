Bank of East Asia Aktie: Jetzt wird es konkret!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei einem überverkauften Titel eher Kursgewinne möglich sind. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Bank Of East Asia. Der RSI7 liegt aktuell bei 61,17 Punkten, was darauf hinweist, dass Bank Of East Asia weder überkauft noch überverkauft ist. Das Wertpapier erhält daher eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 45,71, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Bank Of East Asia derzeit eine Quote von 5,39 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 7,19 Prozent. Im Vergleich zu anderen Werten aus der "Handelsbanken"-Branche erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Sentiment und der Buzz rund um Bank Of East Asia haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Da keine signifikanten Unterschiede in der Stimmung oder der Anzahl der Beiträge festgestellt wurden, wird das Unternehmen in diesem Bereich als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Bank Of East Asia derzeit als "Schlecht" betrachtet wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 10,3 HKD, während der Aktienkurs bei 9,32 HKD liegt, was einer Abweichung von -9,51 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage zeigt eine Abweichung von -2,51 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Zusammenfassend erhält das Wertpapier der Bank Of East Asia daher insgesamt ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.